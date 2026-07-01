Речной транспорт Татарстана нарастил пассажиропоток на 5,4% в годовом выражении

С начала года водным транспортом в Татарстане воспользовались более 113 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года пассажиропоток увеличился на 5,4%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на форуме «Река» в Чебоксарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у жителей и гостей Татарстана пользуются речные маршруты в направлении Болгара, Свияжска, Камского Устья и Набережных Челнов. В дальнейшем планируется расширение маршрутной сети — в нее включат остановочные пункты в Зеленодольске, Рыбной Слободе, Сухом Берсуте, Красном Яре, Мамадыше и Менделеевске.

Влас Северин