Требования кредиторов к бывшему совхозу «Алексеевский» превысили 1,8 млрд рублей

Сумма требований кредиторов к банкротящемуся АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» (принадлежит правительству Башкирии) увеличилась на 1,81 млрд руб., следует из публикации временного управляющего предприятия Искандара Кудашева.

Требования контрагентов поступили 1 июля. Кредиторами бывшего совхоза выступают ООО «Добрый картон», АО «Региональный фонд», ООО «Башагротрейд», ООО «Башкирэнерго», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Сбербанк и муниципальное управление гражданской защиты Уфы. Наибольшая задолженность компании — перед государственным «Региональным фондом»: она составляет около 996,96 млн руб. Также «Алексеевский» задолжал 653,2 млн руб. Сберу и 114,3 млн руб. — ЭСКБ.

С заявлением о банкротстве «Алексеевского» обратилось руководство предприятия. 9 июня арбитражный суд Башкирии ввел в организации наблюдение. Помимо названных кредиторов, удовлетворения требований дожидаются Федеральная налоговая служба (долг — более 20,6 млн руб.), ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (17 млн руб.), Управление имуществом казны (25,5 млн руб.), ООО «Торговый дом "Милк"» (103,7 млн руб.). 25 июня в дело о банкротстве вступила прокуратура.

Стоимость чистых активов компании на конец 2025 года оценивалась в 857,1 млн руб.

Идэль Гумеров