Прокуратура намерена вступить в дело о банкротстве «Алексеевского»

Прокуратура Уфы ходатайствовала о вступлении в дело о банкротстве АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» (АПК «Алексеевский»), принадлежащего правительству Башкирии. Заявление надзорного ведомства пока не рассмотрено.

9 июня арбитражный суд Башкирии ввел в отношении АПК «Алексеевский» наблюдение. Поводом стало заявление самого предприятия о собственной несостоятельности. Позицию организации поддержали учредители — министерство земельных и имущественных отношений и министерство сельского хозяйства Башкирии.

По данным суда, АПК «Алексеевский» задолжал около 20,6 млн руб. Федеральной налоговой службе, 237,8 млн руб. — Сбербанку, 124,5 млн руб. — ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», 25,5 млн руб. — Управлению имуществом казны Башкирии, 17 млн руб. — ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

Из-за ареста счетов и тяжелого финансового состояния АПК «Алексеевский» не может удовлетворить требования кредиторов, отметил арбитражный суд.

Идэль Гумеров