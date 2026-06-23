Под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода изымают 21 участок

Региональное министерство имущества намерено изъять 21 земельный участок для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. В распоряжении от 19 июня указано, что с таким ходатайством вышло главное управление автодорог области.

Правообладателям должны возместить стоимость участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Участки находятся на набережной Гребного канала, в деревне Кузьминка, слободе Подновье, деревнях Афонино, Крутая и Опалиха, а также на улицах Коминтерна, Столбищенской и Калинина в Кстове.

Среди собственников участков — ООО «Резонанс-НН», ООО «Вектор», ООО ФПК «Ресурс-сервис», ООО «Флот-Сервис», ООО «Бетонный завод "Вектор"», «МРСК Центра и Приволжья», ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», ООО «Кстово-Девелопмент». Еще семь участков принадлежат физлицам, один из них — сельхозназначения, остальные — под ИЖС.

Как писал «Ъ-Приволжье», завершается проектирование первой очереди обхода, несколько подэтапов уже прошли госэкспертизу.

В первую очередь входит участок от обхода Кстова до Лысогорской улицы в Нижнем Новгороде. По данным на начало 2026 года, ее стоимость оценивалась в 32,88 млрд руб. Весь обход, включая новый мост через Волгу, — в 203,8 млрд руб. Строить Восточный обход планируют по концессии, торги на нее пока не объявляли. Дорога будет платной.

Галина Шамберина