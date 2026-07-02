Школы Удмуртии получат почти 9 тысяч учебников под редакцией Дмитрия Медведева

8,7 тыс. новых учебников «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под редакцией зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева поступят в школы Удмуртии. Соответствующий контракт с издательством «Просвещение» стоимостью 4,2 млн руб. разместили на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Учебники получат 345 общеобразовательных учреждений Удмуртии. Цена одной книги составляет 489,5 руб. Напомним, что впервые учебник представили на Петербургском международном юридическом форуме в июне. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова на сессии, по новым учебникам с этого учебного года начнут обучаться учащиеся 9-10 классов, со следующего — 11 классов.

В апреле “Ъ” писал, что Дмитрий Медведев стал главным редактором линейки учебников по обществознанию по просьбе ведомства. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. По ее словам, в финальной версии учебника и рабочих программах нашли отражение «постраничные комментарии, предложения и редактура» зампреда Совбеза. В авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, добавила госпожа Колударова. Отметим, что с 1 сентября предмет «Обществознание» сохранится только для 9-11 классов. До 2025 года он изучался с 6 класса.

Карина Пырина