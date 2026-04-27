Учебники Медведева по обществознанию включены в федеральный перечень

Минпросвещения России включило учебники по обществознанию для 9–11 классов под редакцией зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева в федеральный перечень. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ корректирует приказ, устанавливающий список учебников, которые допущены для использования при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ.

10 апреля на презентации государственных учебников замминистра просвещения России Ольга Колударова заявила, что Дмитрий Медведев по просьбе ведомства стал главным редактором линейки учебников по обществознанию. По ее словам, в финальной версии учебника и рабочих программах нашли отражение «постраничные комментарии, предложения и редактура» зампреда Совбеза. В авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, добавила госпожа Колударова.

Как в конце февраля писал “Ъ”, Минпросвещения планирует почти в полтора раза увеличить количество часов для изучения истории в школьной программе за счет корректив курса обществознания. Последний начнут преподавать только с 9-го класса, а в обновленном курсе будет более практико-ориентированная подача материала.

