Журналистку Зольникову заочно отправили в СИЗО

Тушинский районный суд Москвы заочно арестовал на один месяц (с момента задержания) журналистку Анастасию Зольникову. Ее обвинили в участии в нежелательной иностранной организации. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

О возбуждении уголовного дела против Анастасии Зольниковой не сообщалось, подробности дела неизвестны. Согласно информации из открытых источников, сейчас журналистка работает в издании «Медуза» (организация признана в России иноагентом и нежелательной организацией). В 2024 году госпоже Зольниковой назначали административный штраф 12 тыс. руб. за сотрудничество с нежелательной организацией.

Никита Черненко