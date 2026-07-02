Журналистку Зольникову заочно отправили в СИЗО
Тушинский районный суд Москвы заочно арестовал на один месяц (с момента задержания) журналистку Анастасию Зольникову. Ее обвинили в участии в нежелательной иностранной организации. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.
О возбуждении уголовного дела против Анастасии Зольниковой не сообщалось, подробности дела неизвестны. Согласно информации из открытых источников, сейчас журналистка работает в издании «Медуза» (организация признана в России иноагентом и нежелательной организацией). В 2024 году госпоже Зольниковой назначали административный штраф 12 тыс. руб. за сотрудничество с нежелательной организацией.
Заочный арест журналистов за различные правонарушения, включая участие в нежелательных организациях или распространение "фейков" об армии, стал распространённой практикой в России. Ранее, по обвинению в участии в нежелательной организации, Тушинский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку Валерию Ратникову, а Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего спецкора «Ъ» Владимира Соловьева к трем годам лишения свободы за сотрудничество с Фондом Карнеги (признан в России иноагентом и нежелательной организацией). Отметим, что прецеденты заочных арестов журналистов за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ также существуют: например, были заочно арестованы Екатерина Котрикадзе, Валерия Ратникова и Тихон Дзядко, а Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву, которая обвиняется в оправдании терроризма.