Организации оптовой торговли в Удмуртии нарастили оборот на 21,9% в январе—мае

Оборот организаций оптовой торговли в Удмуртии, не реализующих автотранспорт и мотоциклы, в январе—мае составил 134,1 млрд руб. Это в действующих ценах на 21,9% больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате.

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Финансовый показатель в розничной торговле достиг 111,2 млрд руб. Прирост год к году — 12,3%. Оборот организаций в республике, которые занимаются продажей автотранспорта и мотоциклов, а также их ремонтом, увеличился на 27,4% — до 30,1 млрд руб.

В целом оборот организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом указанной техники, в январе—мае увеличился на 18,4% — до 275,4 млрд руб. В целом оборот всех организаций республики за указанный период составил почти 1,1 трлн руб. Это на 10,2% больше, чем годом ранее.

Удмуртстат включает в оборот организаций стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненные собственными силами работы и услуги, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров без НДС, акцизов и других обязательных платежей.

Напомним, оборот обрабатывающих производств Удмуртии в январе—мае превысил 401,8 млрд руб. Это в действующих ценах на 7% больше, чем годом ранее.