В Уфе при падении строительной люльки погибли работники «Фасад С»

Гострудинспекция Башкирии вместе с Ростехнадзором в республике расследуют групповой несчастный случай, произошедший с работниками уфимского ООО «Фасад С».

Как сообщал «Ъ-Уфа», 1 июля на объекте строительства многоэтажного жилого дома в квартале, ограниченном переулком Запорожским, улицей Ахметова и старицей реки Белой с высоты шестого этажа упал и опрокинулся подъемник с разнорабочими субподрядной организации, которые занимались наружной отделкой фасадов.

Пострадавшие получили несовместимые с жизнью травмы: 28-летний работник погиб на месте происшествия, а его 50-летний напарник скончался в машине скорой помощи.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, обстоятельства и причины случившегося определят по итогам начатого расследования.

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

ООО «Фасад», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в феврале 2018 года. Владельцем строительной компании является Артур Халиков. В 2025 году выручка составила 173,2 млн руб., чистая прибыль — 655 тыс. руб.

Майя Иванова