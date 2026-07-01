В Уфе двое рабочих погибли при падении строительной люльки

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе управления СКР по Башкирии организовал проверку по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

По предварительным данным, утром 1 июля при выполнении работ в строящемся многоквартирном жилом доме по улице Ахметова в микрорайоне Затон упала строительная люлька с находившимися в ней рабочими с высоты шестого этажа. Двое пострадавших скончались от травм.

Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого назначат комплекс судебных экспертиз, изучается документация по охране труда, устанавливаются ответственные за соблюдение требований безопасности на объекте. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Майя Иванова