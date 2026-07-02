WSJ: SpaceX создала гаджет для улучшения взаимодействия человека с ИИ

Компания SpaceX продемонстрировала прототип портативного устройства, которое, как заявляет разработчик, способно кардинально изменить взаимодействие человека с искусственным интеллектом (ИИ). По данным The Wall Street Journal (WSJ), устройство, похожее на очень тонкий смартфон, было показано акционерам и некоторым инвесторам.

Как сообщает WSJ со ссылкой на источники, устройство работает на проприетарной ОС, интегрируется с ИИ-технологиями xAI, использует чипсет Qualcomm Snapdragon. Названия у этого устройства пока нет. При этом в SpaceX якобы предупредили инвесторов, что проект находится на очень ранней стадии, поэтому дизайн может измениться, а вопрос о коммерческом выпуске пока еще не решен.

Сам Илон Маск уже отреагировал на эти сообщения категорично. В соцсети X он написал: «Чистая ложь».

Алена Миклашевская