Курский областной суд вынес приговор по делу о массовом обмане туристов

В апелляционной инстанции без изменения оставлен приговор директору железногорской туристической компании «Колизей» Лидии Зосименко. Курский областной суд не поддержал доводы жалобы осужденной и представления прокурора. Госпожа Зосименко признана виновной по 22 эпизодам мошенничества (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ) с причинением значительного и крупного ущерба. Ей назначено три года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Колизей» зарегистрировали в Железногорске в ноябре 2017 года для деятельности турагентства. С момента основания компанией руководит Лидия Зосименко — единственный учредитель фирмы. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Штат компании минимален: к 2023 году там числился один сотрудник. В 2023-м выручка «Колизея» составила 607 тыс. руб., сократившись на 39,2 % по сравнению с 2022-м (999 тыс. руб.). При этом деятельность принесла чистый убыток в размере 378 тыс. руб., тогда как годом ранее фиксировалась прибыль 178 тыс. руб. Более актуальные финансовые показатели фирмы в открытых источниках недоступны.

Железногорский городской суд вынес приговор по делу Лидии Зосименко в апреле этого года. По данным следствия, гендиректор турфирмы заключала договоры на оказание услуг и аннулировала путевки при поступлении денег, использовав средства по своему усмотрению.

«Об аннулировании тура некоторые туристы узнавали по дороге либо по прибытии к месту отдыха за границу», — уточнили в суде.

В суде первой инстанции госпожа Зосименко вину не признала. По ее словам, «после оплаты возрастала стоимость туров, а в иных случаях менялся курс валюты», из-за чего она якобы не могла подобрать тур. Клиентам об изменении условий договора женщина не сообщала, «желая сохранить деловую репутацию». В суде заявила, что «считает себя не преступницей, а человеком, который ошибся».

Судебный акт может быть обжалован.

Это не первый приговор госпожи Зосименко: в марте 2026-го ее осудили за мошенничество по ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначив штраф в 200 тыс. руб. Тогда семья из Железногорского района лишилась отдыха в Турции, заплатив более 190 тыс. руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежский областной суд поступило уголовное дело экс-министра предпринимательства, торговли и туризма региона Геннадия Швыркова, обвиняемого в мошенничестве. Согласно картотеке дел, вместе с ним перед судом предстанут бывшие руководитель Стрелецкого городского поселения Артем Великородных и глава администрации Латненского поселения Сергей Бендин.

Денис Данилов