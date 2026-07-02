Самарастат: автомобильное топливо в регионе подорожало на 4,4%

Цены на разные виды топлива в Самарской области за неделю выросли на 2 — 4,4%. Об этом сообщает Самарастат в четверг, 2 июля.

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В частности, по данным ведомства, за прошедшие семь дней в регионе автомобильный бензин АИ-92 подорожал на 3%. Самарастат утверждает, что средняя цена на эту марку по области составила 75,9 руб. за 1 л.

Бензин АИ-95 стоит в регионе в среднем 80,6 руб. (цена выросла на 2,6%), отмечается в публикации ведомства. Кроме того, автомобильное топливо марки АИ-98 и выше обходится жителям Самарской области в среднем в 97,4 руб. за 1 л (подорожало на 3%). А средняя цена на дизель в регионе составляет 86,8 руб. (рост на 4,4%).

С 24 июня в Самарской области на две недели введены ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей: до 40 л бензина, до 100 л дизеля. Отпуск топлива в канистры и другие емкости в регионе был приостановлен.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в настоящее время очереди на АЗС сократились. Он также отметил рост цен на автомобильное топливо на отдельных заправках в регионе. При этом Вячеслав Федорищев отметил, что в части ценообразования на бензин и дизель в Самарской области в ближайшее время ожидаются позитивные изменения.

Георгий Портнов