Песков оценил данные СМИ об участии Залужного в выборах президента Украины

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины «стоит под серьезным вопросом с точки зрения права». В Кремле видели сообщения СМИ о возможном проведении выборов в соседней стране, но официального подтверждения пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Информацию в стиле "якобы" мы не хотели бы комментировать, но действительно, мы видели сообщения ... что ведутся какие-то встречи на этот счет, — сказал господин Песков.— Официальных заявлений мы не слышали».

Вчера «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был вызван в Киев. Утверждалось, что на встрече с президентом Зеленским он заявил, что планирует баллотироваться на выборах главы государства, если они состоятся будущей осенью. Официально украинские власти подробности о встрече не приводили.