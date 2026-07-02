Песков оценил данные СМИ об участии Залужного в выборах президента Украины
Песков прокомментировал сообщения о возможных выборах президента Украины
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины «стоит под серьезным вопросом с точки зрения права». В Кремле видели сообщения СМИ о возможном проведении выборов в соседней стране, но официального подтверждения пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Информацию в стиле "якобы" мы не хотели бы комментировать, но действительно, мы видели сообщения ... что ведутся какие-то встречи на этот счет, — сказал господин Песков.— Официальных заявлений мы не слышали».
Вчера «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был вызван в Киев. Утверждалось, что на встрече с президентом Зеленским он заявил, что планирует баллотироваться на выборах главы государства, если они состоятся будущей осенью. Официально украинские власти подробности о встрече не приводили.
Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально истёк в мае 2024 года, однако он продолжает занимать свой пост, поскольку в стране действует военное положение, которое, согласно законодательству Украины, запрещает проведение выборов и изменение конституции. Несмотря на это, президент Украины ранее заявлял о готовности провести выборы, если в этом возникнет необходимость, и утверждал, что голосование возможно при обеспечении безопасности и участии всех украинцев, включая военных. Он также отмечал, что для организации выборов потребуется значительная финансовая помощь от США и Европы, а также создание условий для голосования миллионов украинских беженцев.
В Кремле неоднократно поднимался вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентского срока. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не считает Зеленского легитимным главой государства, и поэтому он не имеет права подписывать мирные соглашения. В то же время, российские официальные лица отмечали, что готовы к переговорам для достижения своих целей, несмотря на проблемы с легитимностью украинского президента. При этом в Кремле заявляли, что следят за развитием событий в вопросе возможных выборов на Украине.