Юбилей отряда «Каравелла» отметили поездкой на метро в Екатеринбурге

Более 60 разновозрастных участников отряда «Каравелла», созданного писателем Владиславом Крапивиным в 1961 году в Свердловске, в честь 65-летнего юбилея организации совершили поездку в екатеринбургском метрополитене.

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Со станции «Проспект космонавтов» до станции метро «Площадь 1905 года» они проехали на «Книжном экспрессе», один из вагонов которого посвящен Владиславу Крапивину.

«Каравелла» — разновозрастный отряд, созданный 2 июля 1961 года в Свердловске писателем Владиславом Крапивиным и группой подростков. Основные направления деятельности — морское дело, журналистика, фехтование, история флота. Ранее отряд имел статус пионерской дружины, пресс-центра и парусной флотилии журнала «Пионер». Владислав Крапивин руководил отрядом более тридцати лет, потом его возглавила его невестка Лариса Крапивина. Девиз отряда — «Барабанщики, вперед!» (Tamborileros, аdelante!).

Лариса Крапивина отметила, что уникальность Владислава Крапивина — умение переступать через преграды. «Можно быть не как все, чувствовать и делать так, как требует душа, несмотря на порывы ветра. Наш главная цель — донести это до детей»,— рассказала она.

«Мне нравится, что здесь такой большой коллектив от совсем юных до взрослых наставников», — выразила благодарность вдова писателя и создателя отряда Ирина Крапивина. Отметив, что это «еще один новый год» для объединения, она в шутливой форме подарила несколько сладких подарков молодым членам отряда в новогоднем пакете.

Стефания Автомонова