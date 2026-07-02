Каршеринг платит за заправку

Операторы каршеринга начали предлагать клиентам скидки и бонусы, если пользователь сам дозаправит автомобиль. Объем услуг проката машин за первые пять месяцев 2026-го сократился на 10% по сравнению с прошлым годом. Точных данных за июнь пока нет. Как проблемы с бензином влияют на этот рынок?

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«Яндекс Драйв» обещает водителям 700 баллов за заправку арендованной машины от 20 л в шести российских городах. Но стоять в очереди за деньги хотят не все, поэтому клиенты каршерингов ищут машины с полным баком, особенно если поездка планируется на дальние расстояния. Как рассказали “Ъ FM” в сервисе BelkaСar, за последние две недели количество поездок по столице не увеличилось. Но вот за город пользователи начали выезжать активнее, поделилась представитель компании Екатерина Самарина:

«Парк автомобилей доступен в полном объеме. Пользователи часто бронируют машины для поездок на выходные — за город или на природу. В приложении сервиса можно подобрать пакетные тарифы под конкретные задачи, заранее указав продолжительность поездки и предполагаемый километраж. Кроме того, на такие тарифы распространяются скидки и другие специальные предложения».

На арендованных машинах из столичного региона можно выезжать в Санкт-Петербург, Ленинградскую область и часть Карелии, на курорты Краснодарского края и в ряд других регионов. Так, поездка в один из городов Золотого кольца — Кострому — на китайской машине бизнес-класса обойдется в 14 тыс. руб. Однако многие пользователи предпочитают не тратить время на заправку для поездки домой, и ищут авто на обратный путь с полным баком. Из-за этого у сервисов увеличиваются издержки на содержание парка, говорит владелец компании по обслуживанию каршерингов Михаил Борисов:

«Все стало гораздо сложнее. Зона покрытия каршеринга значительно расширилась, а вместе с ней выросли и наши логистические задачи. Приходится адаптироваться к новым реалиям. Сейчас часть автомобилей не заправлена, и мы не всегда успеваем оперативно обрабатывать все заявки. Многие машины стоят с пустыми баками. Параллельно мы оптимизируем процессы: например, когда автомобиль отправляется на мойку, одновременно завозим его и на заправку. Наши расходы заметно выросли. Существенно увеличился и фонд оплаты труда. Чтобы сотрудники продолжали выезжать на задания, мы повышаем им выплаты.

Себестоимость услуг каршеринга по сравнению с прошлым годом также изменилась. Если раньше действовали одни цены, то сейчас они уже другие. Поэтому мы стали проводить новые тендеры каждые полгода: зафиксировать стоимость услуг на год вперед стало сложно, поскольку невозможно точно прогнозировать, что произойдет через шесть месяцев».

Арендный транспорт в случае поездки на расстояние свыше 1 тыс. км. в одну сторону стоит от 40 тыс. руб. за бензиновую машину на трое суток. Еще около 50 тысяч составляет залог. Гибридные модели стоят дороже. Voyah — от 60 тыс. руб., Li Xiang — от 80 тыс. руб. Но они позволяют сэкономить на бензине, отмечают в сервисе по прокату авто «Тройка»:

«Автомобиль выдается чистым и заправленным, и вернуть его необходимо в таком же состоянии. Расходы на бензин и мойку оплачиваются вами. Что касается топлива, рекомендуем заправлять автомобиль бензином Аи-95. Сейчас он доступен в продаже. Иногда на отдельных заправках его может не быть, однако на крупных сетевых АЗС Аи-95, как правило, всегда есть в наличии. При необходимости мы можем предоставить канистру для дозаправки. Стоимость канистры составляет 200 руб., при этом она предоставляется пустой, без бензина. Если речь идет о гибридном автомобиле, его можно эксплуатировать преимущественно на электротяге при условии регулярной зарядки. В этом случае потребность в бензине будет минимальной или отсутствовать вовсе».

В марте «Яндекс Путешествия» сообщали, что 80% россиян собирались в этом году ехать в отпуск на машине. Около 60% поездок планировались на два-три дня, 40% — на срок до недели. Аргументы в пользу автотранспорта — экономия и свобода маршрута. Из-за появления в сети историй о плохом топливе многие отказываются от использования своих машин. А при аренде основные преимущества автомобильных путешествий исчезают.

Юлия Савина