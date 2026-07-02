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На молодежный центр в Задонске Липецкой области выделили 115 млн рублей

Проект молодежного центра «Каменная гора» в Задонске Липецкой области победил в конкурсе «Регион для молодых». Росмолодежь выделила на его реализацию почти 115 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Рендер молодежного центра «Каменная гора» в Липецкой области

Рендер молодежного центра «Каменная гора» в Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

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Рендер молодежного центра «Каменная гора» в Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области

На базе центра планируют организовать подготовку экскурсоводов. Также там будет предусмотрено пространство для встреч и бесед с духовными наставниками. Кроме того, в «Каменной горе» разместятся Добро.Центр, местное отделение «Движения первых», компьютерный и хореографический залы.

Идея проекта родилась из запросов местной молодежи, озвученных на стратегических сессиях.

В марте липецкое ООО «Строительная компания "Руссград"» Игоря Дедяева получило контракт на благоустройство территории у реки Дон в Задонске в рамках проекта «Тифлисский тракт». Компания выполнит работы за 88,7 млн руб. Проект победил в конкурсе Минстроя РФ, посвященном созданию комфортной городской среды.Часть средств на его реализацию выделят из федерального бюджета.

Алина Морозова