«Тифлисский тракт» в Липецкой области благоустроит местная компания за 104 млн

Определен подрядчик для благоустройства и развития территории у реки Дон в Задонске Липецкой области в рамках проекта «Тифлисский тракт». Городское управление заключило контракт с липецким ООО «Строительная компания "Руссград"». Организация оценила свои услуги в 88,7 млн руб. при начальной цене 104,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Визуализация проекта «Тифлисский тракт»

Фото: Правительство Липецкой области Визуализация проекта «Тифлисский тракт»

«Строительная компания "Руссград"» обошла на аукционе двух конкурентов, предложив наименьшую стоимость реализации контракта. Другие участники, имена которых не раскрываются, оценили свои услуги на 89,2 млн и 96 млн руб. Кроме того, на торги была подана еще одна заявка с предложением в 103,8 млн руб., которая впоследствии была отозвана.

По данным Rusprofile, ООО «СК "Руссград"» зарегистрировано в 2014 году в Липецке. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Игорь Дедяев. В 2024 году компания выручила 177 млн, чистая прибыль составила 2,2 млн руб.

Территория благоустройства общей площадью 3,8 га расположена в городе Задонске на улице Ленина (юго-западнее дома №1) и на улице Карла Маркса (земельный участок 62а). Контрактом предусмотрено озеленение общественного пространства с созданием условий для активного отдыха в летний и зимний периоды. На набережной появятся входная группа индивидуального изготовления с подсветкой, зарядная станция для электромобилей, кафе «Трактиръ», пешеходный мостик, зона для костра и барбекю, арт-объекты «Повозка с конями», «Бирючок», «Почтовая марка», «Мельница». Кроме того, будут установлены скамьи, урны, круглые навесы, сцена, радиусные скамьи без спинки, велопарковка, питьевая колонка, контейнерная площадка, туалет и торговый павильон. Подрядчик должен приступить к работам 1 апреля, а завершить их — до 1 октября 2026-го.

Проект «Тифлисский тракт» признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В липецком правительстве отмечают, что название отсылает к исторической роли Задонска: через город проходил один из главных путей России, Тифлисский тракт (Большая Московская дорога), по которому перевозили почту и товары. Концепция благоустройства набережной разработана липецкой проектной организацией «Вектор-Л» за 1,4 млн руб.

