«Англия уже не выглядит явным фаворитом»

На чемпионате мира по футболу в 1/8 финала вышли еще три сборные — Англия, Бельгия и США. Британцы обыграли Конго (2:1), бельгийцы в дополнительное время одолели Сенегал (3:2), а хозяева турнира оставили не у дел команду Боснии и Герцеговины (2:0). Из трех матчей только встреча с участием американцев завершилась без серьезных проблем для фаворита.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cat Goryn / Reuters Фото: Cat Goryn / Reuters

Матч Бельгия—Сенегал из не самого яркого футбольного спектакля неожиданно превратился в драму с элементами триллера. Практически всю игру впереди была африканская сборная. Шансов у бельгийцев было немного, даже после того как во втором тайме на поле появился мощный Ромелу Лукаку. Казалось, тут все ясно: к 86-й минуте Сенегал вел со счетом 2:0, а болельщики на трибунах уже отмечали выход команды в следующую стадию. Похоже, футболисты тоже поверили в это и тут же поплатились. В течение трех минут Бельгия усилиями Лукаку и Юри Тилеманса забила два мяча и сравняла счет. Как такое возможно, не мог понять никто.

В дополнительное время команды старались играть максимально надежно, но на исходе второго экстра-тайма произошел эпизод, который все решил: в штрафной площади Сенегала Ламин Камара сбил Юри Тилеманса. Фол на первый взгляд был неочевидным, тем более что на этом чемпионате арбитры порой не обращают внимания даже на жесткие стыки. Но в этот раз судья из Гондураса Саид Мартинес после долгих консультаций с коллегами на ВАР и неоднократного просмотра эпизода все-таки показал на точку. К этому моменту цифры на секундомере уже перевалили за 120 минут. Напряжение нарастало, но Тилеманс пробил так, что шансов у голкипера не было.

После этого гондурасец как ни в чем не бывало продолжил игру, и финальный свисток в этом невероятном по сценарию матче прозвучал лишь на 132-й минуте. Чуть менее драматично сложился матч Англия—Конго. Африканцы и здесь долго вели в счете (1:0), и только ближе к концу встречи Гарри Кейн оформил дубль, избавив британцев от сенсационного поражения. После всего, что произошло, в предстоящем матче с Мексикой Англия уже не выглядит явным фаворитом. Хотя футбольный эксперт Владислав Радимов объяснил ситуацию четко и лаконично:

«Мне кажется, англичане недооценили соперника и не ожидали такого натиска с первых минут».

2 июля нас ждут еще три матча 1/16 финала. И по крайней мере в двух из них сыграют сборные, которых букмекеры считают претендентами на титул. В 22:00 мск начнется противостояние Испании и Австрии. И, честно говоря, мало кто сомневается, что испанцы выйдут в 1/8 финала. А вот по поводу матча Португалии и Хорватии, который начнется в 02:00 мск, вопросы остаются. Да, букмекеры считают команду Криштиану Роналду фаворитом, но футбольный аналитик Константин Клещев уверен, что не все так однозначно:

«Характера у хорватов не занимать — хватит на пять сборных. И именно за счет него они могут вытащить любой матч. Ну а Португалии все же может помешать Роналду. Никак не поверю, что он изменился, играет на команду и в важном матче сделает все, чтобы подчинить свое эго командным интересам».

К сожалению, встречу Португалия—Хорватия общедоступный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире не покажет. Увидеть игру можно будет на сайте телекомпании или на одном из сервисов «Яндекса», естественно, не бесплатно. Завершит программу противостояние Швейцарии и Алжира. Оно будет доступно в открытом эфире, стартовый свисток прозвучит в 06:00 мск.

Владимир Осипов