Банк России допустил первые операции с криптовалютой в ноябре 2026 года
Первые операции с криптовалютой в России по новому регулированию могут начаться уже в ноябре 2026 года. Об этом заявил первый зампред Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе регулятора.
«Я думаю, что к октябрю акты будут готовы, и мы их направим в Министерство юстиции. Очень надеюсь, что наши коллеги тоже не спасуют перед таким количеством большим нормативных документаций, которые надо будет отсмотреть»,— рассказал господин Чистюхин (цитата по ТАСС).
Многие участники, по словам зампреда ЦБ, планируют входить в различные сегменты крипторынка, но важным остается вопрос их внутренней подготовки к этому процессу. «Тем не менее мне представляется, что с учетом ощущения некой лакомости куска, я думаю, многие будут полноценно над этим работать»,— заключил Владимир Чистюхин.
Один из ключевых участников — Московская биржа — планирует начать торги криптовалютой до конца 2026 года, подтвердил на том же конгрессе представитель группы Игорь Марич. При этом, по его мнению, полноценно российский рынок цифровых валют начнет формироваться только в следующем году, поскольку необходимо время для встраивания продукта в клиентские пути.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании криптовалюты в конце апреля. В случае его принятия гражданам и компаниям разрешат легально покупать цифровые валюты через лицензированных посредников — обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Изначально рассмотрение инициативы ко второму и третьему чтению должно было пройти 1 июля, теперь планируется, что это произойдет до конца весенней сессии, то есть 27 июля.
Банк России изначально выступал за полный запрет выпуска, майнинга и обращения криптовалют в стране, ссылаясь на высокие риски и возможное формирование «пузыря» на рынке. Однако, владеть криптовалютами в иностранных юрисдикциях гражданам РФ не запрещено, и количество держателей криптовалют в России превышает 9 миллионов человек. Позиция регулятора изменилась, в том числе, для использования криптовалюты во внешнеэкономической деятельности и для квалифицированных инвесторов.
Законопроект о регулировании крипторынка, одобренный Госдумой в первом чтении, предполагает признание криптовалют валютными ценностями, которые можно покупать и продавать, но нельзя использовать для внутренних расчетов. Регулирование будет распространяться на биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрен лимит в 300 тыс. рублей в год после тестирования, а квалифицированным инвесторам разрешат покупать любые криптовалюты (кроме анонимных) без ограничений по объему сделок.
Банк России также намерен усилить контроль за майнингом и инвестициями в цифровые валюты, а майнеры цифровой валюты и операторы майнинговой инфраструктуры будут обязаны передавать сведения о своей деятельности регулятору. Росфинмониторинг уже располагает инструментом «Прозрачный блокчейн» для отслеживания операций россиян с криптовалютой, отмечая, что ее активно используют наркоторговцы, террористы и коррупционеры. При этом, по данным Росфинмониторинга, число операций с криптовалютами в России за 2023 год увеличилось втрое.
Упорядочение работы с криптовалютами актуально на фоне того, что в феврале 2024 года FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) понизила рейтинг России в сфере контроля за операциями с криптовалютой до уровня «частично соответствует» из-за недостаточного регулирования виртуальных активов.