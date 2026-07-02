Банк России допустил первые операции с криптовалютой в ноябре 2026 года

Первые операции с криптовалютой в России по новому регулированию могут начаться уже в ноябре 2026 года. Об этом заявил первый зампред Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе регулятора.

«Я думаю, что к октябрю акты будут готовы, и мы их направим в Министерство юстиции. Очень надеюсь, что наши коллеги тоже не спасуют перед таким количеством большим нормативных документаций, которые надо будет отсмотреть»,— рассказал господин Чистюхин (цитата по ТАСС).

Многие участники, по словам зампреда ЦБ, планируют входить в различные сегменты крипторынка, но важным остается вопрос их внутренней подготовки к этому процессу. «Тем не менее мне представляется, что с учетом ощущения некой лакомости куска, я думаю, многие будут полноценно над этим работать»,— заключил Владимир Чистюхин.

Один из ключевых участников — Московская биржа — планирует начать торги криптовалютой до конца 2026 года, подтвердил на том же конгрессе представитель группы Игорь Марич. При этом, по его мнению, полноценно российский рынок цифровых валют начнет формироваться только в следующем году, поскольку необходимо время для встраивания продукта в клиентские пути.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании криптовалюты в конце апреля. В случае его принятия гражданам и компаниям разрешат легально покупать цифровые валюты через лицензированных посредников — обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Изначально рассмотрение инициативы ко второму и третьему чтению должно было пройти 1 июля, теперь планируется, что это произойдет до конца весенней сессии, то есть 27 июля.