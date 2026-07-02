Грузинский НПЗ в Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском порту Кулеви планирует полностью отказаться от импорта российской нефти в августе-сентябре 2026 года. Об этом сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum (BSP).

«Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum»,— указано в заявлении.

По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тыс. т. BSP расширил партнерство с международной технологической корпорацией Honeywell, включив в него закупку и внедрение оборудования и автоматизированных систем управления. Компания в первом квартале 2027 года начнет производство дорожного битума для внутреннего и экспортного рынков, со второго квартала планируется выпуск авиационного топлива.

В конце марта гендиректор BSP Давид Поцхверия говорил, что единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод полностью откажется от российской нефти и приступит к переработке сырья из Туркмении. Необходимость замены он объяснил тем, что импорт российских нефтепродуктов в ЕС «сейчас запрещен». До этого ЕС внес BSP в предварительный список компаний, на которые налагаются санкции за импорт и переработку российской нефти. В октябре минувшего года «Русснефть» доставила в порт Кулеви для последующей переработки на заводе BSP 105 тыс. т нефти.