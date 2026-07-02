Грузинский НПЗ в Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском порту Кулеви планирует полностью отказаться от импорта российской нефти в августе-сентябре 2026 года. Об этом сообщила компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum (BSP).
«Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокорентабельным рынкам для продукции, производимой компанией Black Sea Petroleum»,— указано в заявлении.
По данным компании, в первом полугодии 2026 года объем нефтепереработки превысил 650 тыс. т. BSP расширил партнерство с международной технологической корпорацией Honeywell, включив в него закупку и внедрение оборудования и автоматизированных систем управления. Компания в первом квартале 2027 года начнет производство дорожного битума для внутреннего и экспортного рынков, со второго квартала планируется выпуск авиационного топлива.
В конце марта гендиректор BSP Давид Поцхверия говорил, что единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод полностью откажется от российской нефти и приступит к переработке сырья из Туркмении. Необходимость замены он объяснил тем, что импорт российских нефтепродуктов в ЕС «сейчас запрещен». До этого ЕС внес BSP в предварительный список компаний, на которые налагаются санкции за импорт и переработку российской нефти. В октябре минувшего года «Русснефть» доставила в порт Кулеви для последующей переработки на заводе BSP 105 тыс. т нефти.
Решение грузинского НПЗ в Кулеви полностью отказаться от российской нефти к августу-сентябрю 2026 года связано с давлением Евросоюза. В начале марта ЕС вносил Black Sea Petroleum (BSP) в предварительный санкционный список за импорт и переработку российской нефти, но после «твердых заверений» грузинских властей об отказе от такого сырья исключил компанию из списка. При этом в октябре 2025 года «Русснефть» поставила на этот НПЗ 105,3 тыс. тонн нефти марки Siberian Light, что также способствовало рекордному росту импорта российской нефти в Грузию в 2025 году до 225,3 тыс. тонн.
Замена российской нефти на сырье из Туркменистана, а затем и Казахстана, как заявлял гендиректор BSP Давид Поцхверия, откроет для завода возможность экспортировать продукцию в ЕС, поскольку импорт российских нефтепродуктов в Евросоюз запрещен. Мощность НПЗ изначально составляла 1,2 млн тонн нефти в год с планами увеличения до 4,5 млн тонн, что позволит производить бензин стандарта «Евро-5», авиационное топливо и евродизель. Партнёрами BSP на международном рынке являются Saudi Aramco и Trafigura.
На фоне общего курса ЕС на снижение зависимости от российских энергоресурсов, примером такого отказа является Болгария, где крупнейший НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» уже перешел на более дорогие альтернативные источники сырья из Ирака, Казахстана и стран Африки. Этот переход привел к убыткам предприятия в более чем 10 млрд рублей по итогам 2024 года, поскольку конфигурация завода была ориентирована на переработку нефти Urals. Венгрия же, напротив, благодаря договоренностям, получила исключение от США, позволяющее венгерской MOL продолжать закупки нефти ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» до ноября 2026 года.