ГТЛК поставит четвертый «Метеор 120-Р» для нижегородского «Водолета»

Государственная транспортная лизинговая компания и нижегородский оператор скоростных речных перевозок «Водолет» заключили лизинговый договор на поставку четвертого пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор 120-Р». Об этом сообщили в ГТЛК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Судно производства Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева (ЦКБ по СПК) приобретают в рамках программы по развитию лизинга водного транспорта с госфинансированием при поддержке Минпромторга и Минтранса РФ, отметили в ГТЛК.

Сейчас у компании «Водолет» самый большой флот судов на подводных крыльях в России. Два «Метеора» уже выведены на маршруты, еще два (включая тот, по которому заключен новый договор), спущены на воду, по ним оформляют документы. Также флот включает пять судов «Валдай 45Р». «Метеоры» обслуживают пассажиров на межрегиональных маршрутах, «Валдаи» — на внутренних в Нижегородской области. Протяженность маршрутной сети оператора превышает 3,5 тыс. км. «Водолет» обслуживает 16 регионов и 120 тыс. пассажиров в год.

Владимир Зубарев