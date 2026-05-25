Суда да дело

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева спустило на воду два пассажирских судна «Метеор 120Р», которые будут курсировать в Ярославль и Казань. Флот оператора скоростных речных перевозок «Водолет» сейчас самый большой в России, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам совещания с зампредседателя правительства РФ Виталием Савельевым. Кроме речных перевозок господин Никитин попросил содействия на федеральном уровне в развитии авиа- и железнодорожного сообщения, в частности со строительством транспортного узла Мыза –Кстово для городских электропоездов. Господин Савельев пообещал учесть пожелания главы региона при формировании очередного трехлетнего бюджета РФ.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ В Нижегородской области планируют кратно увеличить число маршрутов на скоростных судах

Скоростной флот регионального оператора речных пассажирских перевозок «Водолет» пополнился двумя новыми судами «Метеор 120Р», которые спустили на воду 25 мая на площадке Центрального конструкторского бюро по скоростным судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) имени Ростислава Алексеева. Сейчас у компании самый большой в России флот СПК: с учетом новых судов он насчитывает четыре «Метеора» и пять судов «Валдай 45Р», которые работают на внутренних маршрутах в Нижегородской области, напомнил губернатор Глеб Никитин по итогам совещания с зампредседателя правительства РФ Виталием Савельевым, посвященного развитию транспортной системы региона.

«Мы сумели возродить речные перевозки. Мы их просто спасли, их практически не было ни в Нижегородской области, ни вообще в Поволжье. Сейчас мы обслуживаем 16 регионов и перевозим 120 тыс. пассажиров в год. Все это стало возможным, в том числе, благодаря поддержке Минтранса РФ, а при содействии Минпромторга РФ был создан первый "Валдай".

Сейчас реализуется федеральный проект "Речные магистрали", который позволяет регионам получать поддержку на субсидирование затрат и расширение межрегиональных перевозок», — отметил Глеб Никитин.

Новые «Метеоры» названы в честь губернатора Николая Баринова и купца Дмитрия Сироткина. Господин Баринов управлял делами в Нижегородской губернии в конце XIX века. При нем Нижний Новгород получил современную набережную и первый в России речной порт. Также было запущено пассажирское пароходство. Дмитрий Сироткин был судовладельцем и «развивал пароходство как искусство», отметили в областном правительстве.

Оператор «Водолет» планировал получить новые «Метеоры» в 2024/25 годах. По данным «Ъ», строительство задержалось из-за санкций и проблем с поставками ключевых американских комплектующих, которым пришлось искать замену. Директор компании Никита Итальянцев воздержался от комментариев по поводу новых судов и маршрутов. Ранее он рассказывал, что «Водолет» планирует кратно увеличить число рейсов. Сейчас общая протяженность маршрутной сети у нижегородских судов на подводных крыльях превышает 3,5 тыс. км.

За пять лет «Водолет» рассчитывает стать оператором скоростных перевозок на Верхней Волге, а затем договориться о финансировании с Волгоградом и Астраханью.

В то же время в Минтрансе РФ сообщили, что сегодня «Метеоры-120Р» используются в Нижегородской области на восьми скоростных маршрутах и за 2025 год перевезли почти 33 тыс. пассажиров. В 2026 году сеть планируют расширить до 27 маршрутов. Перевозки охватят Ярославль, Самару, Саратов, Ивановскую область, Чувашию, а также новые направления по Каме из Перми в Удмуртию. Всего в этом году планируется перевезти около 60 тыс. пассажиров.

Развитие речного судоходства Глеб Никитин назвал приоритетным направлением транспортного развития региона, однако в открытой части совещания больше внимания уделил железнодорожному сообщению. Он напомнил, что нижегородские власти с 2013 года развивают проект городских электричек, который интегрирует их в единую маршрутную сеть общественного транспорта агломерации крупнейших городов региона. В 2025 году городской электричкой воспользовались 1,3 млн человек, сообщил Глеб Никитин.

Чтобы завершить строительство транспортного каркаса города в части железной дороги после присоединения Кстова, необходимо достроить этот узел.

В 2025 году Глеб Никитин предложил включить этот проект в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Проект реконструкции станции Мыза Госэкспертиза одобрила еще в 2024 году, его стоимость оценивалась в 3,5 млрд руб. «Мы очень рассчитываем на поддержку в этом вопросе»,— подчеркнул Глеб Никитин.

Виталий Савельев после совещания согласился, что поддержка Нижегородской области нужна. «Пока мы наметили пути решения, ни один вопрос со стороны министерства транспорта не остался без ответа. Конечно, мы исходим из возможностей бюджета, который в ближайшее время будет формироваться на трехлетний период. И все пожелания и просьбы будут учтены»,— пообещал зампред правительства РФ.

Кроме водного и железнодорожного транспорта Нижегородская область рассчитывает на содействие в возобновлении прямого авиасообщения с Белоруссией.

Владимир Зубарев