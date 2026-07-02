Оренбургский ГПЗ получает 28% газа от нормы из Казахстана после атаки БПЛА

Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) до сих пор не восстановил до конца прием газа с казахстанского месторождения Карачаганак. Как сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, поставки сырья на предприятие сейчас составляют лишь 28% от нормы, а именно 280 тыс. кубометров газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее «Ъ—Волга» сообщал, что добываемый суточный объем составляет 28 тыс. т. Сокращение добычи газа началось 26 июня. Такое решение Минэнерго Казахстана приняло после «инцидента на Оренбургском ГПЗ». Однако в ведомстве заявили, что газоснабжение республики осталось стабильным, а все обязательства по поставкам специалисты выполняют в полном объеме.

За два дня до такого объявления, 24 июня, правительство Оренбургской области сообщило о сбитых БПЛА над одним из промышленных объектов. К устранению последствий атаки дронов привлекались силы МЧС.

Карачаганак — крупнейшее нефтегазовое месторождение Казахстана. Сырой газ с него поступает для переработки в Оренбургскую область. После очистки и разделения на различные виды продукции газ возвращают в Казахстан. Добыча на Карачаганаке напрямую зависит от отправки сырья в Оренбург.