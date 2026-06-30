В Северном Казахстане частично восстановили добычу газа после атаки БПЛА на газзавод в Оренбурге

На крупнейшем месторождении Казахстана — Карачаганаке — частично восстановили добычу газа после «инцидента в Оренбурге». Об этом сообщил глава компании «КазМунайГаза» Асхат Хасенов.

Теперь добываемый суточный объем составляет порядка 28 тыс. т. Ранее стало известно, что с 26 июня на Карачаганаке вынужденно сократили добычу газа на 9 тыс. т. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что такое решение было принято после недавних событий на Оренбургском ГПЗ. Несмотря на это, по словам господина Аккенженова, газоснабжение республики не нарушилось, а все обязательства по поставкам газа выполняются в полном объеме.

24 июня в правительстве Оренбургской области сообщили, что над одним из промышленных объектов было сбито несколько вражеских БПЛА. Точное название предприятия не сообщалось. Для устранения последствий атаки беспилотников были задействованы силы МЧС. Представители министерства энергетики Казахстана заявили, что республика после случившегося внесла коррективы в логистику для поставок газа и по-прежнему покрывает потребности в топливе.

Сырой газ с Карачаганака поставляют в оренбургский «Газпром» для его дальнейшей переработки, после чего Казахстан получает сырье обратно в виде товарного и сжиженного газа. Добыча на этом месторождении напрямую зависит от отправки сырья в Оренбург.

Яна Вежлева