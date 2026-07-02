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Потерявшие дома при пожаре жители томского села получат 23,8 млн рублей

Власти Томской области направят жителям села Новоильинка, потерявшим жилье во время масштабного пожара 2 мая, 23,8 млн руб. О решении региональной комиссии по ЧС сообщил губернатор Владимир Мазур.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Восемь семей лишились крыши над головой. Ситуация осложняется тем, что некоторые дома не были оформлены в собственность. По закону компенсировать таким жителям утраченное имущество можно только по решению суда»,— заметил глава региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», пожар уничтожил в общей сложности около полутора десятка зданий. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м. По данным МЧС, причиной пожара стал перехлест проводов линии электропередачи.

Валерий Лавский

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