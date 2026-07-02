Суд обязал семеновский водоканал возместить ущерб от стоков

Арбитражный суд Нижегородской области обязал муниципальное предприятие «Горводоканал» Семеновского округа возместить 1,5 млн руб. ущерба от загрязнения реки Белбаж сточными водами. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство проверило работу очистных сооружений муниципального предприятия, которые реконструировали в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Специалисты неоднократно выявляли нарушения экологических требований. Так, в 2024 году в сточных водах обнаружили превышение допустимых значений железа, меди, нефтепродуктов и марганца. В 2025 году проверка снова установила негативное влияние стоков на реку.

Ущерб реке Росприроднадзор оценил в 1,5 млн руб. и потребовал возместить его. Однако водоканал отказался выплатить требуемую сумму, разногласия пришлось регулировать в судебном порядке.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее судебные приставы в принудительном порядке взыскали 540 тыс. руб. с МП «Горводоканал» по иску надзорного органа за сброс в Белбаж стоков без разрешения.

Владимир Зубарев