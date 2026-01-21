Приставы взыскали с семеновского водоканала ущерб за загрязнение реки

Судебные приставы принудительно взыскали с коммунальной организации ущерб, причиненный реке Белбаж в Семеновском округе. Муниципальное предприятие задолжало по иску Росприроднадзора 540 тыс. руб., сообщили в ГУФССП по Нижегородской области 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», нарушение выявили летом 2025 года в работе МП «Горводоканал» (Семенов) при эксплуатации канализационных сетей и очистных сооружений в селе Ильино-Заборское. Предприятие сбрасывало стоки в реку без разрешения, в пробах сточных вод обнаружили превышения по ряду загрязняющих веществ.

Добровольно предприятие решение суда не исполнило, поэтому приставы дополнительно насчитали ему исполнительский сбор в размере около 40 тыс. руб. Также были арестованы расчетные счета организации и транспортное средство, руководителю предприятия вынесли предупреждение по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Однако и после этого долг не был погашен. В результате деньги принудительно списали с банковских счетов.

Галина Шамберина