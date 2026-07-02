Теракт в «Крокусе» и попытку прорыва ВСУ к Курской АЭС внесли в учебник истории Мединского
В третье издание учебников по истории для 11-го класса под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова включили теракт в «Крокусе». Также в учебное пособие добавили попытку прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) к Курской АЭС.
«Гнев и возмущение граждан России вызвали зверское убийство десятков людей в ТЦ "Крокус-сити" в Москве 22 марта 2024 г. и попытка прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС»,— указано в учебнике (цитата по ТАСС).
В 2026 году будут напечатаны обновленные версии школьных учебников истории. Для линейки учебников 5–9-х классов это будет второе за два года издание, а для 10–11-х — третье за три года. В обновленных учебниках будет расширен раздел о причинах СВО, а курс новейшей истории продлят вплоть до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
Подробности — в материале «Ъ» «От Рюрика до Анкориджа».
Включение теракта в «Крокусе» и попытки прорыва ВСУ к Курской АЭС в учебник истории продолжает процесс обновления школьных учебников, который начался с 1 сентября 2023 года. Тогда старшеклассники начали изучать историю по единым учебникам, в которых уже полностью переработали разделы с 1970-х по 2000-е годы и добавили раздел о специальной военной операции на Украине. Эти обновленные учебники уже используются в школах и включают такие темы, как синхронизация новейшей истории России и всеобщей истории, а также преемственность в изложении истории Российской империи через Советский Союз к Российской Федерации.
Курская АЭС, упомянутая в учебнике, ранее подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов, обломки которых находили около хранилища отработанного ядерного топлива. Из-за этих инцидентов и попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) проникнуть в город-спутник Курчатов, с 27 августа 2024 года были введены ограничения на въезд в населенный пункт. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выражало обеспокоенность ситуацией вокруг Курской АЭС, признавая риск повреждения станции в результате боевых действий, которые ведутся в нескольких километрах от неё. В конце августа 2024 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посещал станцию для оценки ситуации.
Теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта 2024 года, также будет включен в учебник. Исполнители этого теракта рассматривали и другие места для атаки, такие как Красная площадь, московская синагога и торговый центр «МЕГА Белая дача». По данным следствия, они изучали обстановку в этих местах и планировали скрыться на Украине. Суд продлил арест четырем исполнителям теракта до мая, а прокуратура заочно предъявила обвинения помощнику президента Владимиру Мединскому и ректору МГИМО Анатолию Торкунову по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины в связи с содержанием нового учебника по истории.