В третье издание учебников по истории для 11-го класса под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова включили теракт в «Крокусе». Также в учебное пособие добавили попытку прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) к Курской АЭС.

«Гнев и возмущение граждан России вызвали зверское убийство десятков людей в ТЦ "Крокус-сити" в Москве 22 марта 2024 г. и попытка прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС»,— указано в учебнике (цитата по ТАСС).

В 2026 году будут напечатаны обновленные версии школьных учебников истории. Для линейки учебников 5–9-х классов это будет второе за два года издание, а для 10–11-х — третье за три года. В обновленных учебниках будет расширен раздел о причинах СВО, а курс новейшей истории продлят вплоть до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Подробности — в материале «Ъ» «От Рюрика до Анкориджа».