Nikkei: Apple до середины 2027 года выпустит пять новых моделей iPhone

Apple планирует выпустить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 года — первой половине 2027-го. Релиз iPhone 18 и нового iPhone Air состоится в начале следующего года, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам собеседников издания, также корпорация увеличила план по выпуску складных гаджетов. Источники заявили, что Apple уже уведомила поставщиков о необходимости подготовиться к производству около 10 млн складных iPhone в текущем году. Прежде прогнозировался выпуск 7 — 8 млн устройств.

Nikkei Asia указывает, что американская корпорация лучше справляется с дефицитом комплектующих, чем конкуренты, вроде Xiaomi, сокращающие производство.

«По сравнению с Apple, у китайских производителей более слабое положение касательно способности организовать дополнительные поставки чипов, — заявил Nikkei Asia представитель компании-поставщика устройств Apple и Xiaomi. — У Apple есть стимул выпустить (новые) iPhone весной и занять большую долю рынка».