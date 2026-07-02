Nikkei: Apple до середины 2027 года выпустит пять новых моделей iPhone
Apple планирует выпустить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 года — первой половине 2027-го. Релиз iPhone 18 и нового iPhone Air состоится в начале следующего года, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По словам собеседников издания, также корпорация увеличила план по выпуску складных гаджетов. Источники заявили, что Apple уже уведомила поставщиков о необходимости подготовиться к производству около 10 млн складных iPhone в текущем году. Прежде прогнозировался выпуск 7 — 8 млн устройств.
Nikkei Asia указывает, что американская корпорация лучше справляется с дефицитом комплектующих, чем конкуренты, вроде Xiaomi, сокращающие производство.
«По сравнению с Apple, у китайских производителей более слабое положение касательно способности организовать дополнительные поставки чипов, — заявил Nikkei Asia представитель компании-поставщика устройств Apple и Xiaomi. — У Apple есть стимул выпустить (новые) iPhone весной и занять большую долю рынка».
В последние годы Apple активно переносит производство iPhone из Китая в Индию, стремясь диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от КНР. Например, в 2025 году Apple увеличила выпуск iPhone в Индии на 53%, и к марту 2025 года в Индии были произведены iPhone на сумму 22 млрд долларов. Это связано с напряженностью в отношениях между США и Китаем, а также с высокими импортными пошлинами, которые США вводят на товары из Китая. Ранее Apple ежегодно производила около 220–230 млн смартфонов, и четверть из них собиралась в Индии. Американские власти даже освободили смартфоны от дополнительных тарифов, чтобы предотвратить рост цен на продукцию Apple до 2,3 тыс. долларов за некоторые модели.
Значительная часть производства iPhone и других гаджетов Apple все еще находится в Китае, где собирается 80% флагманских моделей. Однако компания стремится снизить эту долю, и к концу 2026 года планируется перенести сборку всех iPhone, предназначенных для американского рынка, из Китая в Индию. В Индии строятся новые заводы Foxconn Technology Group, ключевого подрядчика Apple, что позволит увеличить производство iPhone до 25-30 млн в год. Это соответствует стратегии Apple по наращиванию мощностей в Индии для обеспечения поставок на американский рынок.
Перенос производства вызван также торговой политикой США: Дональд Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25 %, если корпорация не перенесет производство iPhone в Штаты. Таким образом, диверсификация производства является ответом на геополитические и экономические вызовы. В то же время, Apple сталкивается с тем, что для создания премиальных моделей Pro и Pro Max в Индии пока нет необходимой инфраструктуры.