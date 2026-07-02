ФСБ задержала в Крыму двух подозреваемых в работе на украинскую разведку

ФСБ задержала в Крыму двух россиян, которых спецслужба называет агентами военной разведки Украины. По версии ФСБ, они собирали данные о дислокации российских вооруженных сил.

Задержанные — 1968 и 1986 годов рождения. Они сотрудничали с украинскими спецслужбами «с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации». Как утверждает ФСБ, подозреваемые также пересылали куратору информацию о дислокации критически важной инфраструктуры и передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту.

По данным российской спецслужбы, фигуранты получили от куратора компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства со взрывчатым веществом массой более 3 кг. Их изъяли при обыске.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ) и ст. 275 (госизмена) УК. Задержанные заключены под стражу. Они «активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания», добавили в ЦОС.