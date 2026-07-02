Бывший капитан волейбольного «Енисея» стал его гендиректором

Новым гендиректором волейбольного «Енисея» стал Александр Крицкий. О назначении экс-капитана команды на административную должность сообщила пресс-служба красноярского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Александр Крицкий провел в составе «Енисея» в общей сложности 12 сезонов. Последний из них — 2023/2024. Кроме того, выступал за новоуренгойский «Факел-Ямал», кемеровский «Кузбасс», «Нижний Новгород» и уфимское «Динамо-Урал». В 2009 году стал в составе клуба из Нового Уренгоя бронзовым призером российского первенства.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее пост гендиректора занимал Алексей Маслов. В мае он был назначен министром спорта Красноярского края.

Валерий Лавский