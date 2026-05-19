Гендиректор волейбольного «Енисея» назначен красноярским министром спорта

Новым министром спорта Красноярского края стал Алексей Маслов. О назначении сообщил губернатор Михаил Котюков.

До назначения господин Маслов занимал пост гендиректора волейбольного клуба «Енисей». Ранее он работал заместителем директора Красноярской ТЭЦ-3, начальником департамента главы Красноярска и руководителем администрации Октябрьского района краевого центра.

«Важно продолжать развивать массовый спорт, сохранить курс на доступность и востребованность спортивной инфраструктуры, поддерживать наши команды и спортсменов, сосредоточиться на подготовке собственных тренерских кадров и воспитанников красноярских спортивных школ»,— сказал о главных задачах нового министра господин Котюков.

Ранее пост министра занимал Денис Петровский. Он ушел в отставку в конце апреля по собственному желанию.

Валерий Лавский