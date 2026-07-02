Тюменец утонул в реке после ссоры с девушкой, спрыгнувшей с моста

Следователи организовали проверку по факту обнаружения тела 22-летнего жителя Тюмени в реке Тура, сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Он утонул, спасая свою девушку, с которой перед этим поссорился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 22 июня пара находилась в районе моста Влюбленных в Тюмени. Между ними произошел конфликт — девушка решила спрыгнуть с моста и упала в воду. Он выпрыгнул в реку вслед за ней, чтобы оказать ей помощь. Ее удалось спасти, однако он сам скрылся под водой и пропал. Тело потерпевшего обнаружили 28 июня в Туре недалеко от здания на улице Гагарина, в тот же день тело извлекли.

Следствие проводит осмотр места происшествия и другие мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ирина Пичурина