Politico: ЕС обсуждает упрощение визового режима с Турцией
ЕС обсуждает с Турцией дальнейшую либерализацию визового режима. Тему поднимали во время поездки главы европейской дипслужбы Каи Каллас в Анкару, сообщает Politico.
По информации издания, в переговорах с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом участвовали также еврокомиссары по вопросам расширения и по внутренним делам и миграции Марта Кос и Магнус Бруннер.
Турецкий МИД прежде заявлял, что членство в ЕС остается стратегической целью для страны. Статус кандидата на данный момент имеют девять стран. Помимо Турции, это Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Украина, Молдавия и Грузия.
Диалог между странами о либерализации визового режима происходит на фоне общей активности Турции по восстановлению отношений с ЕС, а также на фоне замедлившегося процесса её вступления в Евросоюз, заявка на которое была подана ещё в 1987 году. Ранее Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла о необходимости нового подхода и подчеркивала, что её визит в Анкару направлен на восстановление доверия и поиск путей для взаимовыгодных экономических отношений, но о возобновлении переговоров о членстве речь пока не шла. Одновременно с этим, Европейский союз в целом сталкивается с миграционными проблемами и рассматривает ужесточение правил выдачи виз, в том числе для ряда категорий граждан других стран, несмотря на дискуссии и отсутствие консенсуса. Либерализация визового режима с Арменией, например, предусматривает возможность безвизового въезда в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода по принципу взаимности.