Власти Киргизии выступили против изъятия из алфавита буквы «э»
В Киргизии не планируют по предложению отдельных ученых менять алфавит, заявил глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков. Так он прокомментировал инициативу экспертной группы нацкомиссии по госязыку, которая вынесла на обсуждение идею заменить букву «э» на «е» в киргизском алфавите, а буквы «э», «ц», «щ», «ъ», «ь», «ю», «ё», «я» оставить только в иностранных словах.
Господин Орунбеков назвал это предложение личным. Он призвал инициаторов «помнить о своей ответственности», а также «тщательно взвесить целесообразность, возможные последствия и общественный интерес», чтобы не вызвать в обществе «необоснованные споры и недовольство».
«Государство не принимало решения и не выступало с инициативой об изменении киргизского алфавита. Киргизский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв и остается неизменным»,— написал пресс-секретарь в соцсети (цитата по «Интерфаксу»).
В Киргизии один государственный язык — киргизский. Русский имеет в республике статус официального. В 2019 году обсуждалось предложение перевести киргизский алфавит на латиницу, но его не поддержал тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.
В Киргизии русский язык имеет статус официального, что закреплено в конституции страны. Президент Садыр Жапаров подчеркивает важность русского языка, заявляя, что «не русский язык нуждается в нас, а мы нуждаемся в русском языке», поскольку без него трудно выйти за пределы Кыргызстана.
Однако в июне 2025 года парламент Киргизии принял поправки, которые существенно усиливают статус киргизского языка в политической и общественной жизни. Эти изменения обязывают государственных служащих, судей, полицейских и других работников владеть киргизским языком и сдавать экзамены для подтверждения квалификации, исключая альтернативу в виде знания русского. Также предусмотрены обязательные экзамены по государственному языку в школах и вузах, а незнание его может стать поводом для отказа в визе или виде на жительство. Использование других языков в рекламе запрещено, а не менее 60% теле- и радиопередач должны быть на киргизском языке. Эти нововведения вызвали критику со стороны некоторых депутатов, которые считают их нарушающими конституционные права граждан и способными привести к оттоку высококвалифицированных специалистов, особенно русскоязычных.