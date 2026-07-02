В конце июня цены на бензин в Башкирии выросли на 0,26%

Средняя стоимость литра бензина в Башкирии в последнюю неделю июня выросла на 0,26%:с 65,44 руб. до 65,61 руб. В среднем по России, по данным Росстата, цены на топливо выросли на 1,66%.

Цена на бензин марки АИ-92 с 22 по 29 июня выросла на четверть процента: с 62,78 руб. до 62,94 руб. за литр. Примерно на столько же — на 0,24% — подорожал бензин АИ-95, цена на литр которого достигла 67,86 руб.

Сильнее всего подорожало топливо с октановым числом 98 и выше. Неделю назад средняя цена составляла меньше 93 руб. за литр, но к концу июня она выросла на 0,85%, до 93,75 руб. за литр.

В первую неделю июня бензин в Башкирии подорожал на 0,17%, во вторую — на 0,14%, а в третью — на 0,28%.

Дизельное топливо с 22 по 29 июня подорожало с 77,17 руб. до 77,43 руб. за литр (на 0,34%). С15 по 22 июня рост цен составил 0,67%.

Идэль Гумеров