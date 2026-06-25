Росстат: средняя цена на бензин в Башкирии за неделю выросла на 0,28%

С 15 по 22 июня средняя стоимость литра бензина в Башкирии (вне зависимости от марки) выросла на 0,28%: с 65,26 руб. до 65,44 руб. за литр, следует из данных Росстата.

По подсчетам статистического ведомства, к началу нынешней недели бензин АИ-92 на заправках Башкирии продавался в среднем за 62,78 руб. за литр, а рост цены составил 0,26%. АИ-95 подорожал на 0,25% — до 67,7 руб. за литр. Стоимость АИ-98 и выше Росстат оценил в 92,96 руб. за литр, за неделю цена выросла на 1,22%.

Нынешний рост потребительских цен на бензин в Башкирии — самый заметный с 13 — 20 апреля, когда топливо подорожало на 0,31%. В первую неделю июня бензин вырос в цене на 0,17%, во вторую — на 0,14%.

По данным СМИ на 21 июня, на автозаправочных станциях сети «Башнефть-Розница» АИ-92 продавался по цене 62,15 руб. за литр, АИ-92 ATUM — 63,5 руб. за литр, АИ-95 — 66,3 руб. за литр, АИ-95 ATUM — 67,55 руб. за литр, АИ-100 — 90,95 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива составляла 77,3 руб. за литр.

Дизельное топливо с 15 по 22 июня подорожало на 0,67%: с 76,66 руб. до 77,17 руб. за литр. За прошлые две недели (с 1 по 15 июня) стоимость солярки выросла на 0,54%.

Идэль Гумеров