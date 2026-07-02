Поезда из Москвы задерживаются в Татарстане из-за схода вагонов с рельсов

В Татарстане два вагона грузового состава сошли с рельсов, из-за ЧП были задержаны пассажирские поезда. По данным Горьковской железной дороги, сейчас в пути задерживаются девять поездов.

Сход вагонов товарного поезда произошел ночью на перегоне Корса — Арск. Никто не пострадал. Движение на участке приостанавливали, позднее был открыт один путь. Причина происшествия не уточнялась.

Сейчас в пути задерживаются поезда:

№215 Барнаул - Адлер,

№6 401 Шемордан - Казань,

№112 Москва - Круглое Поле,

№96 Москва -Барнаул,

№82 Москва - Улан-Удэ,

№26 Москва - Ижевск,

№52 Нижний Новгород - Ижевск,

№7 124 Казань - Ижевск,

№6 421 Казань - Сосновка.

Железнодорожники напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по телефону Центра поддержки клиентов.