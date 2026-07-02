Поезда из Москвы задерживаются в Татарстане из-за схода вагонов с рельсов
В Татарстане два вагона грузового состава сошли с рельсов, из-за ЧП были задержаны пассажирские поезда. По данным Горьковской железной дороги, сейчас в пути задерживаются девять поездов.
Сход вагонов товарного поезда произошел ночью на перегоне Корса — Арск. Никто не пострадал. Движение на участке приостанавливали, позднее был открыт один путь. Причина происшествия не уточнялась.
Сейчас в пути задерживаются поезда:
- №215 Барнаул - Адлер,
- №6 401 Шемордан - Казань,
- №112 Москва - Круглое Поле,
- №96 Москва -Барнаул,
- №82 Москва - Улан-Удэ,
- №26 Москва - Ижевск,
- №52 Нижний Новгород - Ижевск,
- №7 124 Казань - Ижевск,
- №6 421 Казань - Сосновка.
Железнодорожники напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по телефону Центра поддержки клиентов.