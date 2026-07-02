Курганца задержали в Екатеринбурге за призывы к терроризму

В Екатеринбурге задержали жителя Кургана, который, находясь на территории уральской столицы, публиковал в интернете призывы к совершению террористических действий, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео в Telegram-канале «Антитеррор Урал» Фото: кадр из видео в Telegram-канале «Антитеррор Урал»

«В ходе обыска по месту проживания фигуранта обнаружены свидетельства поддержки им Украины, а также символика запрещенных и экстремистских организаций»,— говорится в сообщении. При этом курганец неоднократно ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за дискредитацию ВС РФ. Также он нарушал порядок проведения массовых акций, которые были организованы в Екатеринбурге организаций, признанной экстремистской.

По решению суда задержанный заключен под стражу.

Ирина Пичурина