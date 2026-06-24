Два человека погибли во время атаки БПЛА на Нижегородскую область

В Нижегородской области 24 июня из-за атаки украинских беспилотников погибли два человека. Еще двое нижегородцев находятся в больнице, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, пострадавшим и семьям погибших окажут помощь.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что люди погибли в результате возгорания дома после массированной атаки БПЛА. Жизням пострадавших, которые находятся в больнице, по предварительным данным, ничего не угрожает.

Всего во время атаки над регионом сегодня сбили 23 беспилотника. Повреждения получил промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов, добавил Глеб Никитин.

По словам губернатора, критических повреждений промышленной инфраструктуры нет.

Андрей Репин