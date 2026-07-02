В Екатеринбурге открылась выставка Александра Степанова «Мерцающий импрессионизм»
В Художественном музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге открылась выставка Александра Степанова «Мерцающий импрессионизм». Она является второй частью совместного творческого проекта художников Татьяны и Александра Степановых «Импрессионизм: новые повороты».
Александр Степанов показал в экспозиции свой авторский взгляд на метод импрессионизма, названный им glint-impression (мерцающий импрессионизм). В ярких пейзажах он обращается к природе, исследует поверхность впечатления — мерцающие эффекты неба, воды, деревьев и растений, городской архитектуры и быта.
«В последние время делаю работы, которые выходят изнутри. Я чувствую, что должен их сделать. В этот раз обратил внимание на импрессионизм, увидел мерцающие фактуры»,—пояснил Александр Степанов.
Музей Эрнста Неизвестного он выбрал для выставки, «потому что Эрнст новатор». «Я познакомился с ним, когда он приезжал делать памятники. Мы встречались и говорили. Человек обаятельный, экспериментатор»,— рассказал Александр Степанов.
Выставка будет работать до 2 августа.
В первой части выставки «Лирический импрессионизм» Татьяна Степанова представила свой взгляд на метод импрессионизма.