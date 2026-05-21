В Екатеринбурге открылась выставка «Импрессионизм: новые повороты»

В музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге стартовал проект уральских художников Татьяны и Александра Степановых «Импрессионизм: новые повороты». В первой части выставки «Лирический импрессионизм» Татьяна Степанова представила свой взгляд на метод импрессионизма. В экспозиции — цикл полотен, созданных художницей за последнее десятилетие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ангелина Синюк Фото: Ангелина Синюк Следующая фотография 1 / 2 Фото: Ангелина Синюк Фото: Ангелина Синюк

Татьяна Степанова является живописцем, графиком, кандидатом педагогических наук, доцентом, членом Союза художников России. Работы художницы отличаются мягким светом и вниманием к архитектуре города. Ее картины хранятся в музеях Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и в частных коллекциях. Художница работает в технике масляной живописи на холсте. «Мне нравится цвет, и я надеюсь, что все мы живем в цветном мире»,— поделилась Татьяна Степанова.

«Татьяна Михайловна показывает "Лирический импрессионизм" — это лирика, переживание и связанное все с этим мотивом. У меня же будет поворот другой, я буду делать "Мерцающий импрессионизм", то есть передавать эффект мерцания»,— рассказал Александр Степанов (живописец, график, искусствовед и педагог, член Союза журналистов России).

Проект будет обновляться в течение лета — работы Александра Степанова представят в июне — августе 2026 года.

Ангелина Синюк