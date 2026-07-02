С вокзалов и станций СвЖД в июне отправились 3,1 млн пассажиров

В поездки с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в июне отправились 3,1 млн пассажиров — это на 4% меньше относительно показателей за тот же месяц прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пригородном сообщении от этого объема отправились 2,4 млн человек (-3,7%), в поездах дальнего следования — 700 тыс. (-4,7%). Пассажирооборот за месяц достиг 785,2 млн пассажиро-км (-3,8%).

В первом полугодии на поездах на СвЖД отправились 15,9 млн пассажиров (-1,5%): на пригородных 11,9 млн (-0,8%), дальнего следования 4 млн (-3,7%). С начала года пассажирооборот составил 4,1 млрд пассажиро-км, что на 3,2% меньше января-июня 2025 года.

Всего на сети РЖД в июне было отправлено 115,2 млн человек (+4,1%), за полгода — 625 млн (+0,4%).

Ирина Пичурина