Эксперты ООН видят угрозу в сосредоточении разработок ИИ в нескольких странах

Группа экспертов ООН по искусственному интеллекту (ИИ) опубликовала первый доклад, в котором представлена оценка воздействия ИИ на общество и существующие риски. В нем указано, что сосредоточение потенциала и прибыли в области разработки ИИ в нескольких странах и компаниях представляет угрозу для демократии и прав человека.

Как написано в докладе, существующие меры «не справляются с развитием ИИ». Правительства стран должны инвестировать в человеческие ресурсы и разрабатывать соответствующую политику, считают эксперты ООН. Авторы также обеспокоены тем, что большинство моделей ИИ разрабатываются в США и Китае и что «существуют значительные различия даже между развитыми странами, что усугубляет неравенство». Такой подход «может привести к авторитарному правлению».

Упоминается и риск того, что ИИ может генерировать большое количество дезинформации и ложных сведений, распространяя ложные представления и приводя к социальному расколу. Эксперты затронули случаи мошенничества и сексуализированного насилия над детьми, возникшие в результате распространения поддельных изображений с использованием ИИ, и призвали к «надлежащему управлению». Темпы развития искусственного интеллекта таковы, что власти запаздывают со сбором данных и регулированием, до сих пор отсутствуют единые критерии оценки управления ИИ и нет взаимодействия между странами.

Из более чем 7 тыс. языков мира модели ИИ склонны поддерживать лишь несколько языков. Многие развивающиеся страны глобального Юга фактически исключены из процесса, и дискурс о надлежащем управлении ИИ там не продвигается.

Экспертная группа по ИИ была создана на основании резолюции Генассамблеи ООН в августе 2025 года. В ее состав входят 40 специалистов, отобранных из разных регионов.

Эрнест Филипповский