ЧМК получил рассрочку по налогам на 9 млрд рублей

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел») получил рассрочку по уплате налогов и страховых взносов на 9,2 млрд руб. сроком на три года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Мечела» Игоря Хафизова.

Высвободившийся денежный поток компания направит на поддержку своей деятельности, подчеркнул руководитель группы. За господдержкой в Министерство финансов РФ комбинат обращался в 2025 году. Прошлым летом предприятия «Мечела» тоже получили рассрочку по уплате задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 13 млрд руб. на три года.

Виталина Ярховска