Нефть Brent упала ниже $71 за баррель впервые с 27 февраля

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 27 февраля. Об этом говорят данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 6:58 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent опустилась до $70,67 за баррель. Октябрьские фьючерсы торговались на уровне $71,21 за баррель, а стоимость ноябрьских контрактов упала на 2% и составила $71,4.

Падение цен связано с возобновлением движения танкеров через Ормузский пролив, отмечает CNBC. По данным Международной морской организации, более 11 тыс. моряков смогут покинуть Персидский залив после получения гарантий безопасности.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В марте, в начале военной операции США против Ирана, стоимость нефти Brent достигала $119,5 за баррель.