В УГМУ создали отечественную ПЦР-систему для больных раком молочной железы

В Екатеринбурге Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) создал ПЦР-систему для оценки агрессивности рака молочной железы, сообщили в Минздраве России. Она создана на отечественных компонентах и получила патент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Методика анализирует активность гена mTOR, отвечающего за рост опухоли, и одновременно проверяет два стабильных «гена-эталона» TBP и RPLP0 — они помогают повысить точность анализа. Система в результате анализа генетического материала позволяет точно определить уровень активности нужных генов в реальном времени.

Разработка требует минимального объема биоматериала и реагентов, так как все показатели изучаются за один анализ без необходимости проведения отдельных тестов. Система полностью совместима с российскими наборами для выделения РНК и отечественным оборудованием. В ходе испытаний система продемонстрировала высокую чувствительность к незначительным изменениям активности генов, а также стабильность результатов при повторных анализах.

Технологию можно использовать как для научных исследований, так и потенциально в клинической практике.

Ирина Пичурина