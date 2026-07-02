TWZ: США вывели с базы в Британии бомбардировщики B-52 Stratofortress
Военно-воздушные силы США вывели с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании все свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Об этом сообщает The War Zone.
По данным издания, последние шесть самолетов покинули британскую базу двумя волнами по три машины и отправились обратно на места своего постоянного базирования в США.
Во время активной фазы американской военной операции против Ирана в Фэрфорде были размещены 15 бомбардировщиков B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Они применялись для нанесения ударов по ключевым иранским объектам, включая защищенные места хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.
Сейчас на авиабазе в Великобритании по-прежнему остается группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Параллельно с этим на британскую авиабазу Лейкенхит вернулись 15 американских истребителей F-15E Strike Eagle, которые на протяжении пяти месяцев находились в Иордании.
Вывод стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress из Великобритании происходит на фоне более широкой перегруппировки американских вооруженных сил. В то время как некоторые силы выводятся, США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Например, в ноябре 2024 года американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress уже прибывали в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), которое охватывает Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. Это сопровождалось переброской эсминцев, истребителей и самолетов-заправщиков, а также нескольких стратегических бомбардировщиков B-52.
Великобритания также поддерживает американские операции, предоставляя США разрешение на использование своих военных баз на Ближнем Востоке для атак мест хранения ракет и пусковых установок, что стало ответом на иранские удары по союзникам Лондона. В целом, с начала 2026 года США и Израиль проводят военные операции против Ирана, нанося удары по его территории и активизируя военное присутствие в регионе. В ответ Иран атакует Израиль и американские военные объекты на Ближнем Востоке, что приводит к эскалации конфликта.