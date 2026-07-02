Четыре человека погибли в Мексике во время празднования победы в матче ЧМ
Четыре человека погибли в Мексике во время массовых празднований в центре Мехико после победы национальной сборной в матче с Эквадором на чемпионате мира по футболу, передает Associated Press.
По информации Секретариата здравоохранения Мехико, две женщины и мужчина в возрасте 48, 44 и 19 лет были обнаружены без сознания в районе монумента «Ангел независимости», где вечером собрались тысячи людей. По данным властей, они скончались от удушья.
Позже секретарь по вопросам здравоохранения Мехико Надин Гасман сообщила еще об одной жертве. Мужчине в возрасте около 30 лет потребовалась госпитализация из-за эпилептического припадка, судорог и желудочно-кишечного кровотечения. Он скончался в больнице от остановки сердца и дыхания.
Мэр Мехико Клара Бругада сообщила, что аварийно-спасательные службы отреагировали незамедлительно после получения сообщений о трех людях без сознания, однако к моменту прибытия медиков они уже были мертвы.
Гибель людей произошла во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором со счетом 2:0 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Эта победа стала значимой, так как мексиканцы впервые с 1986 года вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Матч проходил в Мехико, и его начало было перенесено примерно на час из-за ливня и грозы. После матча на улицы города вышли более миллиона человек, чтобы отпраздновать это историческое событие.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проводится совместно в США, Канаде и Мексике. Мексика, в частности, принимает матчи чемпионата мира уже не в первый раз, ранее она была хозяйкой турниров в 1970 и 1986 годах. Данный чемпионат уже запомнился рядом сенсаций и стал рекордным по доходам для FIFA, причём большая часть финансовой нагрузки легла на бюджеты городов-организаторов. Тем не менее, общие расходы стран-хозяек на проведение турнира, по предварительным оценкам, составляют от 12,5 до 13,5 миллиардов долларов.