Четыре человека погибли в Мексике во время празднования победы в матче ЧМ

Четыре человека погибли в Мексике во время массовых празднований в центре Мехико после победы национальной сборной в матче с Эквадором на чемпионате мира по футболу, передает Associated Press.

По информации Секретариата здравоохранения Мехико, две женщины и мужчина в возрасте 48, 44 и 19 лет были обнаружены без сознания в районе монумента «Ангел независимости», где вечером собрались тысячи людей. По данным властей, они скончались от удушья.

Позже секретарь по вопросам здравоохранения Мехико Надин Гасман сообщила еще об одной жертве. Мужчине в возрасте около 30 лет потребовалась госпитализация из-за эпилептического припадка, судорог и желудочно-кишечного кровотечения. Он скончался в больнице от остановки сердца и дыхания.

Мэр Мехико Клара Бругада сообщила, что аварийно-спасательные службы отреагировали незамедлительно после получения сообщений о трех людях без сознания, однако к моменту прибытия медиков они уже были мертвы.